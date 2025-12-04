Se impacta camioneta en poste de alumbrado

Daños estimados en más de 70 mil pesos dejó un fuerte choque de una camioneta contra un poste del alumbrado público, sobre el tramo carretero de Tapachula a Viva México.

Fue a la altura del kilómetro 284 en donde ocurrió el percance, cuando el conductor de la camioneta tipo pick up Mazda, color gris, presuntamente por el exceso de velocidad, perdió el control y se impactó contra el poste ubicado en el camellón central de la carretera.

La unidad quedó atravesada sobre la cinta asfáltica, aunque se estableció que su conductor resultó ileso, solamente con crisis nerviosa producto del incidente.

Elementos de las policías estatales y municipales acudieron al lugar, siendo personal de la Guardia Estatal de Vialidad la que se encargó de iniciar el procedimiento correspondiente.

El vehículo fue retirado con el apoyo de una grúa para ser puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, que se encargará de deslindar las responsabilidades.

Las autoridades han recomendado a los conductores de vehículos que respeten los límites de velocidad, sobre todo en tramos de alta circulación como lo es el de Tapachula a Viva México, que ya pertenece a la zona suburbana.