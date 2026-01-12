Se impacta contra fila de vehículos

Ayer durante la madrugada se registró un aparatoso percance sobre el camino a la Topada de la Flor, en el municipio de Chiapa de Corzo, luego de que un automovilista se impactara violentamente contra una fila de vehículos estacionados, dejando como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió alrededor de las 02:10 horas, momento en que policías de Tránsito y Vialidad Municipal fueron alertados y se movilizaron de inmediato al sitio.

Al arribar se informó que el conductor de un automóvil particular sedán circulaba por la zona cuando, de manera repentina, perdió el control del volante, lo que provocó que se estrellara contra al menos tres unidades que se encontraban estacionadas de manera correcta a un costado de la vía.

Responsable se fugó

Luego del impacto, el conductor responsable se dio a la fuga, abandonando el lugar con rumbo desconocido.

En uno de los vehículos afectados se encontraban dos personas al interior, quienes resultaron con diversas lesiones producto del fuerte golpe. Vecinos de la zona solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal (PC) arribaron minutos después y brindaron atención prehospitalaria a los heridos.

Tras la valoración médica se determinó que ninguno de ellos requería traslado a un hospital, por lo que permanecieron en el lugar bajo observación.

Posteriormente, los propietarios de las unidades dañadas solicitaron la intervención de sus aseguradoras, las cuales enviaron grúas para el retiro de los vehículos y su traslado a talleres mecánicos, a fin de liberar la vialidad.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para localizar al conductor responsable de la colisión múltiple.