Se impacta en taxi y al tratar de huir lo detienen

Un grupo de taxistas persiguió y detuvo al conductor de un vehículo particular que previamente había impactado a un taxi y luego trató de darse a la fuga, esto en el municipio de Tapachula.

Fue sobre el libramiento Sur, poco antes de llegar al puente Sam’s, donde un automóvil Honda de color vino chocó frontalmente contra una unidad del servicio público al parecer por invasión de carril, dejando daños materiales de alta consideración pues ambos resultaron destrozados.

Quiso escapar

Al ver lo que había provocado, el conductor del vehículo particular emprendió la huida, mientras el ruletero solicitó ayuda a sus compañeros y estos a su vez a personal de las corporaciones policiacas que lo persiguieron hasta lograr darle alcance sobre el bulevar Santa Fe, en el fraccionamiento Cafetales.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Estatal de Vialidad y Policía Municipal, acudieron para detener al presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, así como el Honda que fue remolcado a un corralón oficial.

Traslado al corralón

En el sitio del accidente también intervinieron las autoridades y con el apoyo de una grúa se encargaron de trasladar al taxi al corralón, ya que igual que la otra unidad sería puesto a disposición de la autoridad ministerial en lo que se deslindan responsabilidades.

Derivado del accidente solamente se registraron pérdidas materiales de alta consideración.