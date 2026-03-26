Se impacta en viviendas y abandona su unidad

Contra dos viviendas fue en donde chocó una camioneta en el ejido Santo Domingo, del municipio de Unión Juárez, dejando daños materiales de consideración, además el conductor se dio a la fuga antes del arribo de las autoridades.

Incrustado

Los vecinos escucharon el fuerte impacto y al salir para ver lo que había pasado, encontraron que la unidad se había incrustado en la fachada de las dos casas.

Por ello, de inmediato dieron aviso a las autoridades, acudiendo elementos de las corporaciones policiacas, pero el chofer ya se había retirado del lugar, dejando abandonada la camioneta que estaba destrozada de la parte frontal y la cabina.

Agentes de la Guardia Estatal de Vialidad se hicieron cargo de iniciar las investigaciones correspondientes y después ordenaron el traslado del vehículo a un corralón oficial, para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Iba rápido

Se dijo que al parecer era conducida a exceso de velocidad y por este motivo el conductor perdió el control del volante y acabó estrellándose contra las viviendas.

Las autoridades aclararon que no hubo personas lesionadas, aunque los daños estructurales en las casas fueron de varios miles de pesos, por lo que ya se busca al propietario para que se haga cargo de cubrir los daños.