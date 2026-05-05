Se impacta por alcance en crucero de bulevar La Salle

Una motociclista resultó lesionada luego de verse involucrada en un percance vial con un automóvil particular sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura del crucero con el bulevar La Salle en la capital chiapaneca, hecho que generó movilización de autoridades de Tránsito y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance sucedió cerca de las 15:10 horas en el carril de poniente a oriente, cuando por causas que aún no han sido esclarecidas colisionaron una motocicleta y un vehículo particular.

Esto provocó que la conductora de la unidad de dos llantas terminara sobre el pavimento.

Contusionada

Como consecuencia del encontronazo, la fémina sufrió diversas contusiones en las extremidades, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarle atención prehospitalaria en el lugar.

Tras la valoración médica, se determinó que las heridas no ponían en riesgo su integridad física y que no era necesario su traslado a un hospital.

Mientras se realizaban las labores de auxilio, agentes viales coordinaron el flujo vehicular en la zona para evitar congestionamientos y prevenir otro incidente, debido a la carga vehicular habitual en este punto de la ciudad.

Asimismo, los involucrados iniciaron un diálogo para buscar una conciliación y alcanzar un acuerdo económico por los daños ocasionados, con el objetivo de resolver la situación por la vía correspondiente, sin necesidad de que fueran llevados al Ministerio Público.

Finalmente, una grúa de plataforma realizó el retiro de las unidades involucradas para liberar la circulación y trasladarlas al corralón mientras se completaban los trámites administrativos relacionados con el percance.