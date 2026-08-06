Se impacta unidad en puente vehicular

El exceso de velocidad con que se conducía un vehículo, aunado a una mala maniobra, originó que este se estrellara contra los muros de contención del puente El Trébol, ubicado en el libramiento Sur de la ciudad capital, dejando como saldo daños materiales cuantiosos.

El hecho fue registrado alrededor de las 04:10 horas, por lo que, tras recibir el reporte, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio del percance.

Velocidad excesiva

Ahí, se informó que el conductor de un coche particular color gris se desplazaba sobre el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla.

Sin embargo, al tomar el puente vehicular que conecta al libramiento Sur no logró controlar el volante, dando como consecuencia que la unidad terminara estrellándose contra el muro de contención, dejando daños materiales cuantiosos.

De inmediato, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal informaron que, a pesar de lo aparatoso del accidente, por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar el coche y remitirlo al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en esta vía rápida de la capital.