Se impacta y deja sin luz a varias colonias

Una camioneta particular de lujo terminó como pérdida total y una persona del sexo femenino lesionada, esto luego de un aparatoso percance de tránsito sucedido sobre el libramiento Sur Poniente, a la altura de la entrada a la colonia Diana Laura.

El vehículo quedó obstruyendo el carril de poniente a oriente.

Se reportó a los números de emergencias un accidente en el que incluso se alertaba sobre una persona prensada, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

Al arribar al sitio las autoridades localizaron una camioneta BMW severamente dañada.

Alta velocidad

De acuerdo con versiones oficiales, el vehículo circulaba a exceso de velocidad y fue a la altura del distribuidor vial La Antorcha en donde el conductor perdió el control, se estrelló primero contra la barrera de contención y posteriormente contra una de las jardineras del camellón central.

El choque hizo que el concreto acabara esparcido sobre ambos carriles, mientras que la unidad finalizó su recorrido en medio de la vialidad.

Personal de Protección Civil acudió para proporcionar los primeros auxilios; posteriormente, descartaron la presencia de que alguien estuviera entre los restos de la unidad.

Sin embargo, hallaron a un hombre que se identificó como pasajero de la BMW, quien se negó a ser valorado y fue reportado en presunto estado de ebriedad.

Elementos de la Policía Vial de Tuxtla Gutiérrez aseguraron la zona y confirmaron que el conductor responsable no se encontraba en la zona, por lo que la camioneta fue retirada con grúa y trasladada al corralón en turno.

El vehículo quedó a disposición de la autoridad correspondiente, a la espera de que el propietario se presente ante el Ministerio Público para rendir su declaración y se determinen las responsabilidades legales derivadas del percance.

Asimismo, se indicó que una mujer había sido llevada a un hospital para recibir asistencia médica especializada pues iba también en la unidad.

Vecinos de la colonia Diana Laura señalaron que hubo un apagón derivado del percance y que se mantuvo durante algunos minutos, por lo que se presume que la BMW alcanzó a afectar un poste de la CFE.