Se impactan de frente al intentar rebasar a Renault

Dos jóvenes motociclistas fallecieron cuando colisionaron de frente contra una camioneta al norte de Comitán, incidente que movilizó a cuerpos de emergencia y peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para iniciar las investigaciones.

Lo anterior ocurrió sobre la carretera a la ranchería Quijá, en las inmediaciones del barrio Cruz Grande segunda sección.

Intentaron rebasar

De acuerdo a testigos, los motociclistas circulaban rumbo al sur cuando pretendieron rebasar y se toparon de frente con una camioneta Renault color rojo, que circulaba al norte.

El impactó provocó que la pareja de jóvenes, de entre 18 y 20 años, saliera proyectada y quedara tendida a un costado de la vía con lesiones de gravedad, siendo apoyados por vecinos y familiares que optaron por trasladarlos al hospital en un vehículo particular.

Trascendiendo que minutos después de haber ingresado al área de urgencias, ambos fallecieron a consecuencia de la gravedad de las lesiones debido a que no portaban casco de protección.

En el lugar llegaron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Vial Preventiva, así como peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para atender la emergencia y realizar los peritajes.