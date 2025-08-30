Se impactan en cruce del barrio Santa Cecilia

Con daños materiales y una fuerte congestión vial se saldó un percance automovilístico registrado la tarde de ayer en pleno barrio de Santa Cecilia, en el municipio de Comitán, luego de que uno de los conductores no respetara la preferencia de paso.

De acuerdo con reportes oficiales, el accidente se registró alrededor de las 14:50 horas sobre la 5.ª calle Norte, justo en el cruce con la 6.ª avenida Poniente. En la colisión participaron un automóvil Nissan de color gris, que avanzaba con dirección hacia el norte, y un Volkswagen Gol de color azul, que circulaba en sentido poniente.

Peritaje

Según los primeros peritajes, el conductor del Nissan no realizó el alto correspondiente al llegar a la intersección, lo que provocó que embistiera al Volkswagen en plena bocacalle. El impacto generó que ambas unidades quedaran atravesadas en la vía, lo que ocasionó el bloqueo parcial de la circulación y la molestia de automovilistas que intentaban transitar por la zona en hora pico.

Minutos después, al lugar arribaron elementos de la Dirección de Vialidad Municipal que se encargaron de resguardar el área, dirigir el flujo vehicular y levantar las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades.

Los agentes actuaron como mediadores entre los conductores, invitándolos a dialogar y llegar a un acuerdo en torno al pago de los daños materiales.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, únicamente pérdidas económicas derivadas del choque.