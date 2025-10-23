Se impactan por rebasar por la izquierda

Una pareja que se desplazaba en una motocicleta resultó lesionada al rebasar por la izquierda, de forma posterior se impactó contra un vehículo.

El reporte de las autoridades indica que el percance ocurrió sobre la calzada al antiguo aeropuerto, a la altura de la entrada al fraccionamiento Las Vegas, al sur de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Llega el apoyo

Paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron al lugar y brindaron atención a una mujer y un hombre, quienes presentaban diversos golpes, aunque se negaron a ser trasladados a un hospital ya que lo harían por cuenta propia.

La pareja iba en una motocicleta Vento, color gris, circulaban de poniente a oriente y al pretender rebasar por el lado izquierdo, se impactaron contra un vehículo gris, cayendo al pavimento.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones, aunque en primera instancia estableció que el conductor de la motocicleta realizó una maniobra irregular que provocó el percance.

El conductor automóvil permaneció en el lugar, estableciendo que en su caso la aseguradora se haría cargo del seguimiento.