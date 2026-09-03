Se incendia aceitera por material inflamable

Autoridades y cuerpos de emergencia controlaron un incendio registrado en terrenos de la aceitera La Esperanza, ubicada en el ejido Río Florido en la zona baja de Tapachula.

Ante el reporte del siniestro, realizado por los mismos trabajadores de la empresa, fueron movilizados elementos de Protección Civil (PC), del Cuerpo de Bomberos y de las corporaciones policiacas, quienes acordonaron la zona mientras se llevaban a cabo los trabajos.

Sin heridos, solo daños

Se dijo que el fuego se registró en la zona de almacenamiento de biomasa, en terrenos de la aceitera, aunque no alcanzó las instalaciones de procesamiento, así que las afectaciones no fueron mayores.

Los reportes señalan que no hubo personas lesionadas, aunque las labores tardaron varias horas para controlar totalmente el siniestro entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil (PC) Municipal, el incendio afectó material combustible —residuos de palma de aceite o biomasa— en los patios de la planta procesadora.

Por ello, se procedió a realizar una brecha corta fuego con el apoyo de maquinaria para evitar que se saliera de control.

Finalmente, se dio a conocer que debido a la cantidad de material combustible se complicó la atención, aunque quedó totalmente controlado varias horas después de iniciado el siniestro.