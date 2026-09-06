Se incendia auto al chocar y salir de vía

Las llamas terminaron por consumir un automóvil durante las primeras horas del sábado, luego de que la unidad se viera involucrada en un accidente sobre la carretera federal Panamericana, en el tramo Cintalapa-Cárdenas.

El siniestro fue reportado poco después de las 05:00 horas, cuando automovilistas que transitaban por la zona se percataron de lo ocurrido y solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Accidente carretero

Esto sucedió en el kilómetro 67, a corta distancia del crucero que comunica con la colonia Abelardo L. Rodríguez. En ese punto quedaron involucrados un Volkswagen Vento de color blanco y un automóvil Nissan.

Por razones que todavía no han sido determinadas, aunque se presume que el asfalto mojado y la falta de precaución habrían sido las causas, ambas unidades colisionaron. Después del impacto, el Nissan terminó fuera de la cinta asfáltica y fue entonces cuando comenzó a arder.

El fuego envolvió rápidamente el vehículo, provocando que las llamas alcanzaran prácticamente toda la unidad. La emergencia adquirió mayor riesgo debido a la vegetación localizada en los costados de la carretera.

Al recibir el reporte, personal de los cuerpos de auxilio se trasladó hasta el lugar y comenzó con las labores para controlar el incendio. Los trabajos se concentraron también en impedir que las llamas se propagaran hacia las áreas verdes cercanas.

Aunque el vehículo quedó prácticamente destruido por el fuego, los primeros informes señalaron que no hubo personas heridas. Los conductores involucrados lograron salir del incidente sin requerir atención hospitalaria y posteriormente indicaron que recurrirían a sus aseguradoras.

Daños materiales

El accidente dejó pérdidas materiales de consideración, principalmente por los daños ocasionados por el incendio al automóvil Nissan.

Mientras se atendía la emergencia, la circulación sobre la vía Panamericana presentó complicaciones debido a la presencia de los vehículos accidentados y a las labores realizadas por los cuerpos de auxilio.

Hasta el cierre de la información no se había confirmado oficialmente la participación de la Guardia Nacional, ni de otra corporación de seguridad en las diligencias.

Tampoco se había establecido qué originó la colisión. Será mediante los peritajes y las investigaciones correspondientes como se determine la mecánica del percance y las posibles responsabilidades conforme a la ley.