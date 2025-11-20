Se incendia caja de tráiler en la vía

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tapachula apagaron un incendio de la caja de un tráiler que iba cargado de banano, sobre la carretera Tapachula-Puerto Madero.

Automovilistas reportaron el hecho al detectar que salía humo y el conductor del tráiler se estacionó al costado de la carretera, a la altura de la báscula de pesaje.

Por ello, se movilizaron los equipos de emergencia que sofocaron el fuego que ya consumía la estructura de la unidad, además de las cajas con la fruta.

Estos lograron controlar las llamas evitando que se extendiera al resto de la unidad, para luego realizar maniobras de enfriamiento y limpieza de la misma.

Se dijo que los daños materiales son por varios miles de pesos, al afectarse tanto la caja seca como la carga de la fruta.

Consideraron que un cortocircuito pudo haber sido la causa del incendio.