Se incendia camión recolector de basura

Incendiado fue como terminó un camión recolector de basura cuando circulaba sobre el bulevar de la ciudad de Comitán, ayer por la tarde, lo que movilizó a los bomberos para atender la emergencia y sofocar el fuego.

Fue aproximadamente a las 14:00 horas que se dio el siniestro sobre el bulevar Paseo de la Federación, en el carril de sur a norte, al momento en que la unidad recolectora de desechos se dirigía al relleno sanitario.

De pronto, el chofer se dio cuenta de que detrás de la unidad salía un denso humo, por lo cual se detuvo y al observar que se trataba de la basura que estaba incendiándose en el interior, rápidamente vacío el camión.

Por ello, todos los desechos quedaron sobre la vía pública para evitar que el fuego se expandiera hacia el vehículo.

Fueron los mismos trabajadores quienes reportaron el incidente al número de emergencias 911, así que se presentaron en pocos minutos los “tragahumo” del Sistema de Protección Civil Municipal.

A su llegada, los bomberos rociaron agua en la basura apilada a un costado para sofocar la deflagración.

Al lugar arribaron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para tomar conocimiento del siniestro y al no registrarse lesiones se deslindaron responsabilidades al momento.