Se incendia camioneta dentro de taller mecánico

Una intensa humareda alertó a personas que vieron cómo una camioneta Nissan Estaquitas se incendió mientras se encontraba en reparación en un taller mecánico de la comunidad de Yabteclum, dentro del municipio de Chenalhó. No obstante, pese a que las llamas consumieron el vehículo, por fortuna no se reportaran personas lesionadas en este incidente.

Testigos del hecho indicaron que el unidad se encontraba en el taller ya que presentaba una falla mecánica, cuando de repente los trabajadores detectaron humo y posteriormente fuego proveniente del compartimento del motor.

Reacción

En un esfuerzo inicial, los empleados del lugar intentaron controlar la voraz conflagración desde los primeros minutos, sin embargo, las llamas se extendieron rápidamente y ocasionaron daños de consideración en la camioneta.

Luego de ver que el fuego prevalecía, a las labores de sofocación se sumaron vecinos de la comunidad para apoyar para evitar que el fuego se propagara a otras zonas circundantes.

De manera preliminar, luego del recuento de los daños, se presume que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo durante las maniobras de reparación en el interior del taller, aunque se dijo que esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.