Se incendia camioneta en carretera de terracería

Cuando circulaba sobre una carretera de terracería en el municipio de Comitán, una camioneta tipo pick up que transportaba leña se incendió, lo que movilizó a bomberos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para atender la emergencia.

La deflagración ocurrió en la vía que comunica a la colonia Chichimá Guadalupe con la ranchería Islapá, localizadas al surponiente de la ciudad.

Fuego en motor

El siniestro ocurrió cuando la unidad automotriz de la marca Chevrolet de color rojo con blanco circulaba rumbo a la cabecera municipal, sin embargo, de pronto el conductor observó que del cofre salía una intensa humareda, por lo que se detuvo de inmediato.

Apoyo

Al abrirlo vio que el fuego ya se había extendido en diferentes partes del motor y alcanzado el tablero hasta los asientos de la cabina, así como el parabrisas. El afectado se alarmó y solicitó el apoyo al número de emergencias 911.

El propietario de la camioneta junto a personas que caminaban por la vía lograron sofocar el incendio al tirar arena contra el fuego para evitar que se propagara en toda la carrocería.

Los bomberos de PC Municipal llegaron para controlar la situación y enfriar la unidad.

El vehículo fue remolcado por una grúa hasta el domicilio del propietario para su reparación.