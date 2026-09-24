Se incendia casa habitada por migrantes

Varias familias de extranjeros perdieron sus pertenencias y documentos al incendiarse la vivienda que rentaban en la colonia Santa María la Ribera, al sur-oriente de Tapachula, este miércoles.

Vecinos reportaron el siniestro en la casa ubicada en la calle Canarios y Ruiseñores, que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad que controlaron el fuego, pero el daño ya estaba causado.

Afectados

Seis familias de Cuba y una de Venezuela vivían en el lugar, quienes aparte de sus pocas pertenencias perdieron los documentos relacionados con los trámites que realizaban para su regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y del grupo de emergencia Halcones Rojos acudieron y controlaron el fuego que afectó al menos siete habitaciones.

Se dijo que al parecer un cortocircuito fue lo que provocó el siniestro que rápidamente se diseminó por la casa.

El incendio fue controlado, aunque los extranjeros pidieron ayuda para poder recuperar sus documentos y continuar con sus trámites ante las autoridades federales para su regularización.