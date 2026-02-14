Se incendia furgoneta en el libramiento Norte

La mañana del viernes un vehículo particular se incendió sobre el libramiento Norte, a la altura del mirador Los Amorosos en la capital Tuxtla Gutiérrez, presuntamente a causa de un cortocircuito en el sistema eléctrico.

El reporte fue recibido cerca de las 10:20 horas, lo que movilizó a policías de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes llegaron al carril de oriente a poniente, donde localizaron la unidad envuelta en humo y fuego.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor circulaba con normalidad cuando comenzó a percatarse de una densa humareda que salía del cofre. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron y envolvieron gran parte de la carrocería.

Pidió auxilio

El ocupante logró descender de la furgoneta a tiempo y solicitó auxilio a través de los números de emergencia. Desde el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) se activaron los protocolos correspondientes y se enviaron unidades de ataque rápido.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y realizaron maniobras de sofocación utilizando agua a presión, logrando controlar el incendio tras aproximadamente 20 minutos de labores.

Una vez extinguido el fuego, personal de Tránsito coordinó el retiro del vehículo mediante una grúa con plataforma, a fin de trasladarlo al corralón en turno y restablecer la circulación en la zona. No se reportaron personas lesionadas.