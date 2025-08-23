Se incendia local comercial por presunto corto

El viernes por la mañana un conato de incendio en un local comercial generó la movilización de cuerpos de auxilio sobre la 11.ª Poniente, entre la avenida Central y 1.ª Norte, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El siniestro fue reportado cerca de las 08:05 horas, por lo que elementos de la Policía Municipal y Estatal solicitaron de inmediato el apoyo de las unidades de ataque rápido.

Minutos después, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos que desplegaron mangueras, extinguidores y demás equipo especializado para controlar la situación.

Siniestro

De acuerdo con los primeros reportes, un presunto cortocircuito habría sido el origen del fuego que en cuestión de minutos comenzó a expandirse al interior del establecimiento, consumiendo aparatos electrodomésticos, ropa y diversa mercancía que se encontraba en exhibición.

Aunque el incendio causó cuantiosos daños materiales, valuados en miles de pesos, los cuerpos de auxilio confirmaron que no se registraron personas lesionadas, pues tanto clientes como trabajadores lograron evacuar de manera oportuna.

Tras poco más de una hora de arduos trabajos, los “tragahumo” lograron sofocar las llamas y enfriar cada rincón del inmueble para evitar que el fuego se reactivara.