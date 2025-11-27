Se incendia pollería y moviliza a bomberos

Presuntamente derivado de la acumulación de grasa en la chimenea de la pollería “El Caracol”, se registró un incendio el pasado miércoles, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

El negocio ubicado en la 13.ª avenida Sur y 20.ª calle Oriente, en la colonia 16 de Septiembre de Tapachula, sufrió daños materiales de consideración y se reportó que los trabajadores presentaron crisis nerviosa.

Los empleados y vecinos se percataron al momento que el establecimiento comenzó a incendiarse, por lo que de inmediato solicitaron los servicios de emergencia.

Personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil (PC) acudieron al lugar para realizar los trabajos que permitieron controlar la ignición.

Puro susto

Tras recabar información, se dijo que el fuego inició en la chimenea del establecimiento y abarcó parte del área de atención al público, aunque no se reportan personas lesionadas o con quemaduras.

Antes de la llegada de los bomberos, personal de negocios vecinos utilizaron extintores para tratar de controlar las llamas.

Los empleados fueron atendidos por paramédicos debido al susto y la crisis nerviosa que sufrieron al observar el incendio.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Iván Estrada Rosales, explicó que la acumulación de grasa en el conducto de la chimenea fue lo que provocó el siniestro.

Recomendó a los encargados o dueños de este tipo de negocios que realicen la limpieza periódica para evitar situaciones similares que pongan en riesgo a los empleados y a los clientes.