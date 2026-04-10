Se incendia SUV por presunto cortocircuito

Durante la tarde del jueves, una camioneta particular fue consumida por las llamas sobre la 5.ª Norte Poniente a la altura de plaza de Las Américas, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y causó afectaciones momentáneas a la circulación.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 16:25 horas, cuando automovilistas y vecinos alertaron a las autoridades sobre un vehículo que ardía en plena vía pública.

Minutos después, policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para acordonar el área y evitar riesgos a terceros.

Siniestro

De acuerdo con los primeros informes, el siniestro se habría originado por un presunto cortocircuito en el sistema eléctrico, lo que provocó que en cuestión de minutos la SUV quedara completamente envuelta en llamas.

Colonos de la zona intentaron sofocar el fuego utilizando cubetas con agua; sin embargo, la intensidad del incendio y la densa columna de humo dificultaron las labores, obligándolos a retirarse por seguridad.

Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar y, tras varios minutos de maniobras, lograron controlar y extinguir el fuego, evitando que se propagara a otros vehículos o inmuebles cercanos.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, aunque la unidad resultó con pérdidas totales, valuadas en miles de pesos.