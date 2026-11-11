Se incendia tapicería y humareda causa pánico

Con pérdidas totales fue como saldó un incendio al interior de un establecimiento de tapicería situada sobre el bulevar 28 de Agosto, a la altura del bulevar Belisario Domínguez en la colonia Fovisste 2, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la tarde del martes.

El hecho fue registrado cerca de las 15:40 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se presentaron al sitio. Al llegar observaron la densa humareda, así que solicitaron el apoyo de las unidades de ataque rápido pues se encontraba ardiendo en llamas un negocio.

Controlan siniestro

Rápidamente se movilizaron los cuerpos de ataque urbano, los cuales al arribar empezaron a sofocar el voraz fuego que se extendió hacia un vehículo aparcado de la marca Nissan Tsuru de color blanco.

Tras los intensos trabajos se indicó que dos personas se encontraban intoxicadas por el intenso humo. El incendio alcanzó las paredes de una vivienda y también afectó un negocio comercial. Debido a la magnitud de la situación se tuvo que cerrar todo el bulevar.

Siendo las 17:20 horas, el fuego y el humo fue erradicado. Los daños materiales en la tapicería fueron totales, al igual que en el automóvil tipo sedán.