Se incendia tráiler cargado con acumuladores

El viernes por la noche un tráiler que transportaba acumuladores con destino a la frontera sur terminó envuelto en llamas sobre la carretera federal 200, en el tramo Tonalá-Pijijiapan, a la altura de la comunidad de La Polka, en la demarcación tonalteca.

El percance provocó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia, quienes trabajaron a contrarreloj para evitar que el fuego se propagara y pusiera en riesgo a otros vehículos.

Falla eléctrica

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó presuntamente a causa de una falla eléctrica en el sistema de rodamiento, lo que derivó en un sobrecalentamiento que generó chispas y, posteriormente, en el siniestro.

En cuestión de minutos la caja seca de la pesada unidad fue consumida por las llamas, mientras que la carga de acumuladores representaba un alto riesgo por la emisión de gases y sustancias contaminantes.

Automovilistas que circulaban por la zona alertaron a los números de emergencia, lo que permitió la rápida intervención de Protección Civil Municipal.

Tras varios minutos de intensas labores, los brigadistas lograron sofocar el fuego y controlar la situación, evitando que el incidente se convirtiera en una tragedia mayor.

Solo daños

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí hubo daños considerables. El chofer alcanzó a ponerse a salvo antes de que el fuego se extendiera. El tráiler transportaba los productos con destino a la frontera sur.

Autoridades recomendaron a los transportistas extremar precauciones y dar mantenimiento constante a sus vehículos para prevenir este tipo de percances.