Se incendia tráiler tras choque y chofer muere

Una persona sin vida, un lesionado y daños materiales por varias decenas de miles de pesos, fue lo dejó un fuerte choque frontal entre un vehículo y un tráiler, este último que tras salirse de la cinta asfáltica se incendió.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Costera, frente al panteón de la comunidad Sesecapa en el tramo Ulapa-Mapastepec, lo cual movilizó a los diversos cuerpos de seguridad y de emergencia.

Accidente carretero

Se dijo que un tráiler que transportaba mango, con destino al centro del país, se estrelló de frente contra un automóvil de color gris que era conducido por Gilberto “N”, quien se dirigía hacia Huixtla.

Del encontronazo, la unidad particular quedó convertido en chatarra, mientras que el vehículo de carga abandonó la vía de comunicación, generándose un incendio.

A consecuencia de esto, el chofer del tractocamión perdió la vida calcinado al acabar atrapado en la cabina, según corroboraron paramédicos de Protección Civil que también proporcionaron la ayuda al lesionado, quien fue llevado al hospital del IMSS-Bienestar de Mapastepec.

El tramo en donde se dio el percance está actualmente habilitado un carril, ya que en uno de ellos se encuentra un puente cerrado por reparación al haber sido afectado por las lluvias del año pasado.

Las autoridades policiacas acordonaron la zona y después de controlar la situación, para tratar de determinar las responsabilidades, iniciaron las pesquisas.