Se incendia un vehículo y es calcinado por completo

La tarde del jueves, elementos de la Estación de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, adscrita al Instituto de Bomberos del Estado, sofocaron un incendio vehicular que se registró sobre la calle General Felipe Ángeles, en la colonia Santa Martha.

Siniestro

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en el interior de una unidad particular por causas aún no determinadas. En cuestión de minutos, las llamas envolvieron gran parte del vehículo, por lo que vecinos alertaron a las autoridades a través de los números de emergencias.

Al arribar al sitio, el personal operativo constató que el incendio se encontraba en fase avanzada. De inmediato desplegaron maniobras de enfriamiento y control, logrando extinguir el fuego antes de que alcanzara otras unidades o viviendas cercanas.

Intervinieron rápido

Gracias a la pronta intervención de los “tragahumo”, el siniestro no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales, aunque el automóvil resultó como pérdida total.

Posteriormente, los elementos llevaron a cabo las labores de remoción de los restos calcinados y la verificación para descartar cualquier nuevo brote de reignición.

Los bomberos pidieron a la ciudadanía a mantener en buen estado el sistema eléctrico de sus vehículos y checarlos periódicamente, así como reportar de inmediato cualquier emergencia para evitar riesgos mayores.