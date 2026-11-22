Las intensas llamas fueron la señal de alerta que movilizó a los bomberos para combatirlas, ya que un presunto cortocircuito originó que un automóvil particular se incendiara justo en la rampa al fraccionamiento Vida Mejor, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

La emergencia fue registrada alrededor de las 12:55 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio donde el siniestro se encontraba activo.

Ahí, donde principia la conocida rampa situada a la altura de la Central de Abastos, un automóvil particular Nissan, tipo Tsuru, con patentes de circulación del estado de Chiapas, se desplazaba en esa zona de la ciudad.

Causa de conflagración

Sin embargo, un probable cortocircuito en la unidad originó que las llamas emanaran del motor y quedara rápidamente envuelto por completo, sin que mucho se pudiera hacer por evitarlo.

Para fortuna del conductor del Tsuru, este pudo salir a tiempo y ponerse a salvo antes de sufrir heridas de consideración.

Acto seguido, solicitó el apoyo a través de los números de emergencias para atender la situación que requería urgente atención.

Sofocación

De inmediato personal de Protección Civil Municipal atendió el auxilio y comenzó a sofocar el fuego con agua presurizada.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular que terminó convertida en chatarra, para remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona de la rampa a Vida Mejor.