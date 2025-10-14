Se incendian tráiler y camioneta en la capital chiapaneca

El lunes en la capital chiapaneca se reportaron al número de emergencias 9-1-1 dos incendios que consumieron la carrocería de los vehículos involucrados.

En el primer siniestro, el desgajamiento de una pared rocosa hizo que el chofer de un tractocamión se estrellara contra el paredón y se incendiara sobre la vía que comunica al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, a 200 metros del retén C-6 de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

El hecho fue registrado aproximadamente a las 08:45 horas, por lo que elementos de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron a la zona mencionada, ahí pidieron el apoyo de las distintas corporaciones de ataque rápido.

De inmediato se movilizaron elementos de Protección Civil (PC) del Estado y personal del Cuerpo de Bomberos, por lo que comenzaron a utilizar las mangueras con agua presurizada para enfriar la carrocería. Luego de 45 minutos se informó que la situación se había controlado.

Por otro lado, se dio a conocer que la causa del percance fue debido al desgajamiento de una de las paredes rocosas, la cual cayó sobre el camino. El trailero maniobró y acabó colisionando contra el paredón, ardiendo posteriormente casi por completo.

Otro siniestro

Más tarde, un presunto cortocircuito fue lo que provocó que una camioneta, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ardiera sobre la carretera Panamericana, a la altura de la rotonda La Carreta.

El hecho fue registrado cerca de las 14:55 horas, por lo que agentes policíacos municipales de Tránsito y Vialidad se presentaron a la vía de poniente a oriente. Al llegar localizaron a una pick up que estaba envuelta en llamas.

Se dijo que hubo gente que se sumó para intentar sofocar las voraces llamas con extintores. Sin embargo, esto no fue suficiente y tuvo que intervenir el personal del Cuerpo de Bomberos.

Los “tragahumo” comenzaron a enfriar la carrocería y a los pocos minutos la situación fue controlada.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad y remitirla a los talleres de la CFE y así liberar la circulación sobre la zona.