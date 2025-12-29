Se incendian vehículos en la colonia Kilómetro 4

Dos vehículos particulares incendiados causaron una movilización por parte de los cuerpos de ataque rápido en la colonia Kilómetro 4 de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, durante la madrugada del domingo.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 03:20 horas cuando agentes policiacos municipales y estatales se movilizaron a la zona para tomar conocimiento y brindar la ayuda necesaria.

Combaten las llamas

Al llegar les informaron que dos unidades particulares se estaban incendiando en combustión libre.

En minutos se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de inmediato comenzaron a combatir las llamas, las cuales ya consumían con rapidez la carrocería.

Los oficiales señalaron que por fortuna no se reportaron personas lesionadas; además ambos vehículos quedaron como pérdidas totales.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar la vialidad.

Por último, se indicó que el motivo del siniestro todavía se investiga, aunque no se descartó que pudo tratarse de un presunto cortocircuito en el sistema eléctrico.