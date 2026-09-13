Se incorpora mal y embiste a motorista

Un motociclista resultó herido en la tarde del sábado en la ciudad de Comitán, cuando fue atropellado por una camioneta que se atravesó para incorporarse en sentido contrario a una avenida, incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue en la intersección de la 2.ª calle Sur con 9.ª avenida Poniente, en el fraccionamiento Infonavit, que se registró el percance alrededor de las 15:30 horas.

Se atraviesa e impacta a moto

El accidente se registró en una vía de doble circulación cuando una mujer circulaba a bordo de una camioneta tipo SUV de la marca Honda de color gris, rumbo al oriente, pero al llegar al cruce de calles pretendió incorporarse a la transitada vialidad y circular al norte en sentido contrario.

La falta de precaución provocó que al momento de hacer la maniobra terminara por atravesarse a un motociclista que se dirigía hacia el poniente de la ciudad, quien se estrelló en la parte frontal de la unidad.

El conductor acabó tirado en el pavimento y tuvo que ser auxiliado por vecinos que solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Por ello, una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal llegó para que paramédicos le proporcionaran los primeros auxilios y tras valorarlo fue trasladado al hospital regional.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para atender el percance y realizar los peritajes, brindando apoyo vial.

Después mediaron entre familiares del lesionado y la parte responsable para que dialogaran, convinieran el pago de daños y gastos médicos, para así deslindar responsabilidades al momento.