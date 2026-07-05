Se incorpora sin precaución y arrolla a motoristas

Con diversas lesiones resultaron dos personas que se desplazaban en una motocicleta, quienes fueron impactados por una camioneta sobre el tramo carretero de Tapachula a Tuxtla Chico, a la altura de la parada conocida como Las Novias.

Embestidos por SUV

Se dijo que los motoristas circulaban en el carril de acotamiento con dirección a la frontera de Talismán, cuando de repente de un camino se incorporó sin precaución una camioneta tipo SUV de color rojo, la cual los atropelló.

Ante ello, ambos quedaron tirados sobre la cinta asfáltica siendo auxiliados por paramédicos de Protección Civil (PC) que los estabilizaron y trasladaron de urgencia a un hospital, donde quedaron bajo observación médica.

A su vez, elementos de las corporaciones policiacas acordonaron y abanderaron la zona para prevenir otro percance.

Personal de la Guardia Nacional (GN) División Caminos se encargó de iniciar las investigaciones con la finalidad de determinar la forma en que ocurrieron los hechos y el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas.

Finalmente, se dijo que el choque también dejó daños materiales por varios miles de pesos.