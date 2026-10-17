Se incorpora sin precaución y choca contra una patrulla

Cuantiosos daños materiales y la vialidad semiobstruida fueron el saldo de un accidente vial sucedido durante la tarde del viernes, al oriente del municipio de Cintalapa. Todo parece indicar que se trató de un posible corte de circulación.

Corte de circulación

Trascendió que minutos antes de las 16:00 horas, usuarios de la carretera Internacional a la altura de la 3.ª calle Oriente habrían reportado el percance que involucraba a un automóvil tipo sedán de la marca Chevrolet Aveo de color café y una patrulla de la Guardia Estatal Preventiva.

Al lugar de los hechos se presentó el personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva para proporcionar la ayuda necesaria.

De manera extraoficial, se dijo que el vehículo particular salía del carril de baja velocidad para intentar reincorporase al carril central, pero lo hizo sin precaución y le cortó la circulación al vehículo oficial.

El sedán resultó destrozado de la parte frontal y la patrulla con un golpe en la góndola, así como el neumático trasero del lado del copiloto, dañado.

Por último, los agentes policiacos colocaron traficonos para delimitar el área y evitar otro accidente.

Asimismo, procedieron al diálogo con los involucrados para determinar mediante el deslinde de responsabilidades quién deberá pagar las averías ocasionadas.

Las autoridades brindaron apoyo a los usuarios y desviaron el tráfico para evitar un congestionamiento vial.