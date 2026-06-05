Se incrusta camioneta de pasaje ejidal en tráiler

Sobre la vía Palenque-Ocosingo, un nuevo accidente de tránsito ocurrió a la altura de la comunidad Xanil, en la demarcación del municipio de Chilón, donde una camioneta de pasaje ejidal y un tractocamión con remolque se vieron involucrados en una colisión que dejó cuantiosos daños materiales.

El percance fue en un tramo con curvas pronunciadas y condiciones que suelen representar un riesgo para los automovilistas, especialmente durante periodos de lluvia o cuando no se respetan los límites de velocidad.

Derrape e impacto

Versiones preliminares indican que una camioneta Nissan, destinada al transporte de pasajeros, circulaba por la zona cuando el chofer perdió el control del volante en una curva.

Como consecuencia, el vehículo derrapó sobre la carpeta asfáltica y terminó impactándose contra uno de los costados del remolque de un tráiler que transitaba por la misma vía.

La fuerza del impacto provocó daños de consideración en la unidad, generando momentos de tensión entre los ocupantes y conductores que transitaban por la zona.

Sin embargo, pese a lo aparatoso del percance, los pasajeros únicamente sufrieron golpes contusos y crisis nerviosa, sin que se reportaran heridos de gravedad.

Quienes se encontraban en las inmediaciones acudieron para auxiliar a los involucrados y verificar que no hubieran personas atrapadas entre los restos del vehículo de transporte.

De acuerdo con versiones obtenidas en el sitio, ambas partes sostuvieron un diálogo para llegar a un acuerdo respecto a los daños ocasionados, por lo que no fue necesaria la intervención de corporaciones policiacas o autoridades de tránsito.

El incidente generó afectaciones momentáneas a la circulación mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades y restablecer el flujo sobre esta importante vía de comunicación que conecta las regiones Norte y Selva.