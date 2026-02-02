Se incrusta colectivo contra una vivienda

Contra una camioneta y después en la fachada de un domicilio, fue en donde se estampó un acelerado colectivero en la colonia Albania Alta, en la capital chiapaneca, durante la tarde del domingo.

El hecho fue registrado alrededor de las 16:55 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al callejón General Francisco Villa y a la altura de la calle Río Azufre, en la referida colonia.

Perdió el control

Ahí, se informó que un colectivo de la ruta 2507 se había estrellado contra una vivienda y un vehículo particular, sin embargo, el chofer quiso darse a la fuga y fue alcanzado por un grupo de habitantes que lo sometieron y amarraron de pies y manos. Asimismo, cuando llegaron las corporaciones policiacas lo entregaron.

El transportista al parecer se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia tóxica, lo que habría provocado que fuera a exceso de velocidad y perdiera el control del volante.

Minutos después, se movilizaron las corporaciones policiales municipales y estatales a la zona para tomar conocimiento de lo sucedido.

Solo dos al hospital

Por otra parte, cinco personas —entre ellos, dos menores de edad— resultaron con múltiples lesiones.

Paramédicos de Protección Civil Municipal se encargaron de valorar a los heridos y determinaron que únicamente era necesario trasladar a un hospital a dos, para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se hizo cargo de remolcar el transporte público y la camioneta particular que quedó con afectaciones al momento de la colisión contra la fachada del domicilio.