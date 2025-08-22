Se incrusta en la parte de atrás de camioneta

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la zona centro de la capital Tuxtla Gutiérrez dejó como saldo únicamente daños materiales valuados en miles de pesos, sin que se reportaran personas lesionadas, esto durante la mañana del jueves.

Choque por alcance

El percance se registró sobre la avenida Central y 3.ª calle Oriente, cuando un taxi y una camioneta particular se vieron involucrados en un impacto por alcance, donde la primer unidad quedó literalmente incrustada en la parte de atrás de la pick up.

La colisión generó la movilización de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes de inmediato acudieron para tomar conocimiento de los hechos y garantizar la seguridad en la zona.

Las autoridades confirmaron que, por fortuna, no hubo personas heridas, únicamente se registraron afectaciones considerables en la carrocería de ambas unidades.

Los conductores involucrados dialogaron en el lugar con la intención de conciliar y llegar a un acuerdo económico que evitara mayores complicaciones legales.

No obstante, debido a la magnitud de los daños y para liberar la vía, una grúa con plataforma llevó a cabo el arrastre de los vehículos, los cuales fueron remitidos al corralón en turno.

Tras poco más de una hora, la vialidad fue despejada y el tránsito volvió a la normalidad en la concurrida zona.