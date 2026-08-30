Se incrusta en la parte trasera de tractocamión

Daños materiales de alta consideración y una persona lesionada fue el saldo que dejó un fuerte choque en el que se vieron involucrados un camión de carga tipo plataforma y un automóvil, esto sobre la carretera Costera en el tramo Tapachula-Viva México.

Vuelta prohibida

Fue a la altura del lugar conocido como La Cascada en donde ocurrió el percance, cuando el chofer de la unidad propiedad de una empresa de materiales de construcción, al parecer pretendió dar vuelta en “u” sin tomar las precauciones necesarias.

El conductor de un automóvil Volkswagen Gol de color rojo, debido a la maniobra del carguero, no logró frenar a tiempo y se incrustó en la parte trasera.

Ante el fuerte encontronazo, el vehículo acabó prácticamente destrozado de la parte frontal con pérdida total, pero a pesar de esto el conductor solamente resultó con lesiones leves.

Tuvo que ser atendido por paramédicos de Protección Civil, quienes recomendaron su traslado a un hospital, aunque este esperó hasta la llegada de la aseguradora para recibir un pase médico y acudir a una clínica particular.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hicieron cargo de tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones para determinar las responsabilidades en las próximas horas.

Con apoyo de grúas retiraron los vehículos involucrados y los remolcaron al corralón en turno.