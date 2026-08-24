Se incrusta en tráiler; el conductor falleció

Con graves consecuencias saldó un accidente que se registró en las últimas horas de la noche del sábado sobre la carretera Tonalá-Pijijiapan, donde un automovilista perdió la vida después de que su vehículo quedara incrustado contra la parte trasera de la caja seca de un tráiler.

El percance tuvo lugar en las inmediaciones del puente Horcones. Según los primeros datos obtenidos, el automóvil circulaba por este tramo cuando terminó impactándose contra la unidad de carga.

El encontronazo fue de tal magnitud que la parte frontal quedó destruida por completo, mientras que el conductor se encontraba atrapado dentro, entre los restos de la unidad.

Rápidamente se movilizó el personal de Protección Civil (PC), cuyos elementos se trasladaron al sitio para atender la emergencia. Sin embargo, al realizar la valoración, confirmaron que el automovilista ya había fallecido.

Ante esta situación, el área fue delimitada para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias. Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos se presentaron para tomar conocimiento del incidente y brindar seguridad en el tramo.

El accidente también provocó afectaciones momentáneas a la circulación, mientras se realizaban las labores de auxilio y de igual modo se esperaba el arribo de las autoridades del Ministerio Público (MP).

Personal de Servicios Periciales se encargó de procesar el lugar y recabar indicios que pudieran ayudar a establecer la forma en cómo ocurrió la colisión.

Una vez concluidas las diligencias, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué factor provocó que el automóvil terminara estampándose contra el tráiler. Los peritajes serán determinantes para reconstruir la mecánica del choque.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades conforme a la ley.