Se incrusta en tráiler en zona de curvas

Durante las primeras horas del jueves se dio un percance vehicular que provocó la suspensión total de la circulación sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, en un tramo considerado de alto riesgo por sus pronunciadas curvas.

De acuerdo con información recabada, en el percance se vieron involucrados un tractocamión tipo “panzona” equipado con jaula ganadera y una camioneta Nissan de doble cabina utilizada como transporte de pasaje ejidal.

Ambas unidades colisionaron al tomar una curva cerrada, presuntamente debido a la falta de visibilidad y a lo reducido del carril en ese punto.

El choque ocurrió a escasos metros de la entrada al ejido San Manuel, en los límites entre los municipios de Palenque y Salto de Agua, una zona donde automovilistas han denunciado de manera recurrente la peligrosidad del tramo.

Tras el impacto, la camioneta quedó parcialmente atravesada sobre la cinta asfáltica, mientras que el tráiler detuvo su marcha metros adelante.

Los pasajeros de la unidad de pasaje vivieron momentos de pánico; sin embargo, de manera preliminar se reportó únicamente crisis nerviosa y daños materiales, sin personas lesionadas de gravedad.

A pesar de ello, el percance causó la paralización del tráfico por varias horas, obligando a decenas de automovilistas y pasajeros a descender de sus vehículos y cruzar el tramo a pie para continuar su trayecto.

Llamó la atención de los presentes la ausencia de corporaciones federales encargadas de la seguridad carretera.