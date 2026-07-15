Se infarta chofer de combi y pierde la vida

El chofer de una combi del servicio colectivo sufrió un infarto fulminante y perdió la vida, mientras que los pasajeros afortunadamente resultaron solo con el susto y algunos golpes leves ya que la unidad terminó fuera de la carretera, esto en el municipio de Mazatán.

Los hechos ocurrieron el martes en el tramo del ejido Álvaro Obregón, a la altura del rancho Tres Hermanos, cuando Luis Fernando “N” se sintió mal y por este motivo la Urvan con número económico 01 de transportes Las Iguanas, se salió de la cinta asfáltica quedando entre los matorrales.

No pudieron salvarlo

Los propios pasajeros al percatarse de que el conductor se estaba infartando, trataron de reanimarlo y pidieron ayuda a los servicios de emergencia, pero cuando arribaron los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarlo.

Ante estos hechos se movilizaron los elementos de las diferentes corporaciones policiacas que acordonaron la zona e incluso cerraron la circulación en la vía de comunicación, mientras llevaban a cabo las maniobras para sacar la unidad.

A su vez, personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley y determinarán las causas exactas de la muerte.

Afortunadamente, los pasajeros tan solo tuvieron golpes leves y crisis nerviosa, sin que haya habido necesidad del traslado de alguno de ellos a un hospital.