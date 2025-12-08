Se intenta aventar de puente peatonal

La empatía de un ciudadano impidió que se suicidara un joven de aproximadamente 25 años de edad, que amenazaba con arrojarse desde lo alto del puente peatonal situado sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, frente a la Central de Abastos, durante las últimas horas de la noche del sábado.

Trató de suicidarse

El reporte fue proporcionado alrededor de las 22:10 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se presentaron rápidamente a la zona mencionada para tomar conocimiento.

Al llegar les informaron que una persona del sexo masculino trató de lanzarse desde lo alto del puente peatonal, luego de sufrir un supuesto cuadro depresivo.

Sin embargo, un automovilista que transitaba por el sitio cuando se percató de que el joven estaba fuera de la malla protectora se aparcó y corrió a ayudarlo.

Lo rescataron

Después de platicar con él pudo alcanzar uno de los brazos y lo mantuvo detenido, mientras otras personas pedían el apoyo a través de los números de emergencias.

En minutos se constituyeron diversas unidades policiacas para atender la situación. Tras lograr esposarlo lograron bajarlo y ponerlo a salvo.

Las fuerzas del orden lo subieron a una patrulla y lo trasladaron a sus instalaciones para continuar con las averiguaciones correspondientes.