Se le atravesó un caballo y lo arrolló

Un fuerte accidente ocurrido durante las últimas horas de la noche del miércoles en la carretera federal Palenque-Catazajá dejó como saldo cuantiosas pérdidas materiales y la muerte de un caballo, luego de que un vehículo particular colisionara contra el animal.

Fuerte impacto

De acuerdo con información recabada, el percance se registró a la altura de la localidad Cuauhtémoc Quemado, localizada en la demarcación catazajense.

El conductor de un Chevrolet Aveo de color rojo, con placas de circulación DMN-726-F de Chiapas, identificado como Wilberth “N” (37 años) y originario de Tuxtla Gutiérrez, se encontró de frente con el equino.

La oscuridad del tramo carretero le impidió visualizar al animal a tiempo, por lo que nada pudo hacer para evitar el encontronazo, que acabó destrozando la unidad de la parte frontal y provocando la muerte del caballo.

Al hospital

Al sitio acudieron rápidamente los automovilistas que pasaban por la zona y paramédicos de Protección Civil de Palenque, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor, el cual presentaba golpes contusos y lesiones menores que, si bien no ponían en riesgo su vida, requirieron una valoración más detallada.

Asimismo, elementos de la Policía Municipal arribaron para brindar apoyo vial y solicitar la intervención de la Dirección de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional, cuya presencia —según señalaron vecinos y conductores— ha sido escasa en los accidentes más recientes registrados en la región.