Se le atraviesa a minivan y provoca encontronazo

Con una mujer policontundida se saldó el choque entre un automovilista y una minivan durante la tarde del lunes al sur de la ciudad de Comitán. El incidente ocurrió por la falta de precaución al pretender ganar el paso.

Al lugar se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Fue sobre el bulevar Paseo de la Federación, en la entrada a la Unach, en donde se registró el accidente cerca de las 14:00 horas.

Todo se dio debido a que un automovilista a bordo de una Volkswagen Golf de color rojo, circulaba hacia el poniente sobre la calle de la entrada a la universidad e intentó incorporarse al bulevar para dirigirse al sur.

Sin embargo, al hacer la maniobra no tuvo precaución y fue chocado en la parte lateral izquierda en la portezuela del conductor, por una minivan de la marca Chrysler Voyager de color verde, que transitaba con preferencia hacia el norte.

Tras la colisión, ambos vehículos quedaron varados sobre el carril de alta; asimismo, una mujer resultó lesionada, así que los involucrados solicitaron el apoyo médico al número de emergencias 911.

Por ello, una ambulancia del Sistema de PC Municipal arribó para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios y tras valorarla fue trasladada al hospital regional.

Al ser un tramo federal le correspondió atender el percance a los oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras, quienes dialogaron con los conductores para convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades al momento.