Se le atraviesa a Sentra y provoca un accidente

Un descuido al volante terminó en un choque entre dos vehículos en calles del barrio Nicalocok, en el municipio de Comitán, donde una camioneta Dodge RAM y un Nissan Sentra resultaron con daños materiales.

El accidente ocurrió en el cruce de la 6.ª avenida Poniente y 9.ª calle Sur, cuando el conductor de la RAM habría intentado incorporarse al paso vehicular sin respetar la señal de alto.

La maniobra provocó que la unidad fuera alcanzada por un Nissan Sentra de color gris, conducido por una mujer que circulaba por la zona.

Solo daños

El encontronazo ocasionó afectaciones en la carrocería de ambos vehículos, por lo cual fue necesaria la presencia de las autoridades viales para determinar la forma en como ocurrió el percance.

A pesar de los daños registrados, los ocupantes de las unidades involucradas resultaron ilesos y no fue necesario solicitar el traslado de ninguna persona a un hospital.

Agentes de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. Luego de dialogar, los conductores habrían optado por buscar una solución mediante la compañía de seguros.

Esto con la intención de llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños ocasionados y deslindar responsabilidades al momento.

La circulación en el sector se mantuvo bajo vigilancia mientras se atendía el incidente y se retiraban las unidades.