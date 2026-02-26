Se le atraviesa camioneta en curva y se estampa

Un motociclista resultó lesionado tras colisionar contra una camioneta que le cerró el paso, lo que movilizó una ambulancia de Protección Civil (PC) Municipal y agentes de Vialidad Municipal de Comitán.

Fue alrededor de las 15:00 horas que se registró el accidente en la curva del aserradero de la carretera al Cuartel Militar, al sur poniente de la ciudad.

Se atravesó

El incidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Toyota, color blanco, pretendió incorporarse al flujo vehicular y se atravesó sobre la vía.

El motociclista que se dirigía al sur no logró frenar y terminó por chocar en la parte frontal del lado izquierdo del vehículo, provocando que cayera al asfalto y resultara lesionado.

El reporte del percance al 9-1-1 movilizó una ambulancia de Protección Civil (PC) Municipal para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios y valoraran sus lesiones, determinando que no ameritaba traslado al hospital.

Pago

Los involucrados iniciaron un diálogo armonioso para convenir el pago de daños, en donde el responsable se comprometió a cubrir los gastos para que en el momento se deslindaran responsabilidades.