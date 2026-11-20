Con múltiples lesiones en el rostro resultó un motociclista tras estrellarse contra un vehículo particular sobre el bulevar Belisario Domínguez a la altura de las bodegas de Arnecom, en la ciudad capital.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:30 horas. En el lugar quedaron una motocicleta negra con rojo y un automóvil March blanco, con daños materiales.

Atravesado

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba de poniente a oriente sobre el carril de baja velocidad. Sin embargo, al llegar al retorno el conductor habría realizado una maniobra para incorporarse al sentido contrario, pero durante el movimiento le cerró el paso a la motocicleta que avanzaba por el carril de alta en la misma dirección.

El motociclista no logró evitar el choque y se impactó contra la puerta del conductor del March. Debido a la fuerza del golpe, el cristal de la ventanilla se rompió y los fragmentos alcanzaron el rostro del conductor de la motocicleta, quien quedó tendido sobre el pavimento con sangrado y diversas lesiones.

Traslado particular

Paramédicos de Protección Civil del Estado acudieron para brindarle atención prehospitalaria. Tras valorarlo, confirmaron que presentaba múltiples lesiones faciales; sin embargo, no fue trasladado en una ambulancia.

Posteriormente, sus familiares llegaron al sitio y decidieron llevarlo por sus propios medios, a bordo de un taxi, a una clínica.

A su vez, elementos de la Policía Municipal y peritos de Tránsito realizaron las diligencias para documentar el accidente y establecer cómo ocurrió la colisión. Ambas unidades quedaron a disposición de las autoridades mientras se deslindan responsabilidades por los daños materiales y las lesiones.