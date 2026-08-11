Se le atraviesa pick up y se lesiona en rostro

Un motociclista resultó lesionado cuando el conductor de una camioneta le hizo un corte de circulación al momento en que pretendía ingresar a una estación de gasolina sobre el tramo Comitán-Altamirano, durante la mañana del lunes, lo que movilizó a paramédicos y agentes estatales.

Fue alrededor de las 10:00 horas que se registró el accidente en la carretera estatal a la altura de la ranchería Río Grande, ubicada al oriente de la ciudad.

Corte de circulación

El incidente se dio debido a que una pick up de la marca Nissan de color blanco, circulaba sobre la vía de comunicación rumbo a Altamirano, pero al llegar a la gasolinera de la ranchería la persona que manejaba maniobró para entrar a la estación, sin embargo, no se percató del tráfico.

Al atravesarse sin precaución, el motorista que circulaba en una unidad Chopper de color negro, con destino a la cabecera municipal de Comitán, acabó estampándose en la parte lateral delantera del lado derecho de la camioneta.

Quedó inconsciente

El joven presentaba lesiones en el rostro que le provocaron una hemorragia, además de quedar inconsciente sobre la carpeta asfáltica, por lo cual tuvo que ser auxiliado por pobladores que observaron el violento choque, quienes solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal llegó al lugar de los hechos para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios al lesionado, siendo inmovilizado en una camilla rígida para ser trasladado al hospital regional.

Fueron agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva que llegaron para atender el percance de tránsito, llevar a cabo los peritajes y deslindar responsabilidades conforme a la ley.