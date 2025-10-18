Se le atraviesa un perro a motociclista

Un motociclista con lesiones leves y un perro sin vida fueron el resultado de un percance que se registró en la tarde del viernes en la entrada norte del municipio de Comitán, lo que causó la movilización de paramédicos y cuerpos policiacos para atender la emergencia.

Fue en el kilómetro 169 de la carretera federal 190 en donde ocurrió el accidente, sobre el tramo que conduce hacia el municipio de Teopisca.

No pudo frenar

El impacto se dio cuando un motociclista circulaba rumbo a la ciudad comiteca después de su jornada laboral, pero sobre la vía de comunicación se atravesó un perro.

Al no lograr frenar a tiempo, ni esquivarlo mediante una improvisada maniobra, el motorista terminó atropellando al animal que acabó muerto sobre la cuneta a un costado de la cinta asfáltica, mientras que el sujeto estaba tirado en la carretera.

Testigos del incidente lo reportaron de inmediato al número de emergencias 911, así que se constituyeron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar los primeros auxilios al joven de 25 años, pero no fue necesario trasladarlo al hospital.

Agentes de la Guardia Estatal de Caminos brindaron apoyo al accidentado para trasladar la motocicleta a su centro de trabajo, donde quedaría bajo resguardo y así deslindar responsabilidades.