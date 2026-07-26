Se le atraviesan dos caballos y los atropella

De milagro, el conductor de una camioneta resultó ileso tras impactar a dos caballos que se le atravesaron en la carretera y quedaron muertos ante el fuerte choque, sobre el tramo Tapachula-Tuxtla Chico.

Accidente

Fue a la altura del kilómetro 300, en donde ocurrió el hecho, donde uno de los animales acabó sobre el acotamiento y el otro en la cuneta; mientras que la camioneta Foton Tunland G7 de color blanco, con daños de alta consideración en la parte frontal.

El conductor, Alejandro “N”, explicó que varios equinos andaban sueltos sobre la carretera y no le dio tiempo de esquivarlos, impactando a dos que fallecieron prácticamente de manera instantánea

Ante el reporte acudieron paramédicos de servicios de emergencia y autoridades policiacas que tomaron conocimiento, aunque se aclaró que no hubo daños a la infraestructura de la carretera y tampoco afectaciones en la circulación vehicular.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de iniciar con las investigaciones y con una grúa la camioneta fue retirada.

Problema constante

Este tipo de incidentes vuelve a poner sobre la mesa el problema constante de la presencia de ganado suelto en las carreteras de la región, un riesgo para los usuarios de las vías.

Aunque en esta ocasión el saldo fue únicamente material, la gravedad del choque evidencia el peligro latente en este tramo carretero.

Las autoridades han exhortado reiteradamente a los propietarios de los semovientes a mantener un control estricto sobre sus animales, advirtiendo que la omisión de esta responsabilidad puede derivar en sanciones legales.

Asimismo, se hizo un llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente en zonas de tránsito agropecuario, reduciendo la velocidad para evitar desenlaces fatales.

La Guardia Nacional continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades por la presencia de los caballos en la vía pública.