Se le baja la presión y se estampa en cerro

Impactado contra el cerro terminó un automovilista de 60 años de edad, luego de que su vehículo abandonara la vía de comunicación a la altura del kilómetro 140, en las inmediaciones de la colonia San Antonio Bellavista, en el municipio de Comitán.

El percance involucró a Mario “N”, originario de Teopisca, quien presuntamente presentó complicaciones en su estado de salud mientras conducía.

Problema de salud

De acuerdo con los primeros reportes, habría sufrido un descenso en la presión arterial por un posible cuadro de hipoglucemia, situación que le habría hecho perder el control del volante.

Sin poder mantener la trayectoria del automóvil de la marca Volkswagen Jetta de color gris, la unidad salió de la cinta asfáltica y se estampó contra el paredón. El fuerte impacto provocó que el conductor sufriera algunos golpes, aunque inicialmente se reportó que sus lesiones eran leves.

Después de recibir el reporte al 911, elementos del Instituto de Bomberos de Chiapas se presentaron al sitio para auxiliar al automovilista. Los socorristas le proporcionaron atención prehospitalaria y llevaron a cabo una valoración de sus condiciones físicas.

Luego de recuperar la conciencia y estabilizar sus signos vitales, Mario “N” quedó a cargo de un familiar, quien decidió trasladarlo por sus propios medios a una clínica particular para que recibiera una revisión médica más completa.

Por otra parte, elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del percance y coordinar las maniobras de retiro del vehículo siniestrado, con apoyo de una grúa con plataforma.