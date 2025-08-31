Se le poncha una llanta y acaba varado

Durante la mañana del día de ayer, una pesada unidad de carga tuvo una ponchadura de neumático que la obligó a detener su marcha sobre la carretera federal número 200, a la altura del desvío hacia la comunidad de La Polka, en el tramo Tonalá-Tres Picos. Iba del centro del país hacia la zona fronteriza con Guatemala.

Robo

El percance dejó al tráiler completamente varado en la vía de comunicación, situación que fue aprovechada por un grupo de personas que se abalanzaron sin ningún escrúpulo sobre la unidad para robar la mercancía que transportaba.

De acuerdo con la denuncia del chofer, en cuestión de minutos varios sujetos armados con palos y machetes abrieron los candados de la caja, y comenzaron a llevarse los productos, sin importar la presencia de automovilistas que transitaban por el lugar.

De poco valieron los argumentos del asustado conductor, que esperaba la solidaridad y la ayuda, pues fue amenazado por los delincuentes que se cubrieron el rostro con pañuelos y trapos, conscientes de que las acciones que cometían eran ilícitas.

La violencia verbal se hizo presente, y ante las amenazas el chofer —que era superado por el número de ladrones— tuvo que apaciguarse y ver cómo se llevaban los productos.

Nunca llegó la ayuda

El conductor relató que pidió auxilio y realizó el reporte correspondiente, sin embargo, señaló que la Guardia Nacional (GN) nunca arribó al sitio para brindar el apoyo ni resguardar la mercancía. Esta omisión dejó a la unidad desprotegida y a merced de los saqueadores.

Los actos de rapiña provocaron pérdidas económicas considerables, mientras que el trailero tuvo que esperar por varias horas la llegada de personal de auxilio mecánico para poder reanudar su camino.

La falta de respuesta de las autoridades fue duramente criticada por otros transportistas que circulaban por la misma ruta.