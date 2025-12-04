Se le sale la llanta y vuelca colectivo

Una escena que se ha vuelto una constante en hechos de tránsito en esta ciudad, involucró de nueva cuenta a una unidad de pasajeros.

Se informó que tres personas resultaron lesionadas durante la aparatosa volcadura de un transporte público en modalidad de colectivo a la altura del ejido Enrique Peña Nieto, en Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 12:10 horas, por lo que elementos policiales municipales de Berriozábal se movilizaron sobre la subida al ejido en mención, situado cerca de Los Sabinos, al extremo poniente norte.

Se le desprende la llanta

De acuerdo con datos recabados, la unidad de transporte de la ruta 5310 descendía sobre la empedrada zona.

Sin embargo, una de las llantas se salió del eje, lo que hizo que el chofer no pudiera controlar el volante y terminara volcando sobre la maleza.

Como saldo del accidente, tres personas resultaron lesionadas.

Sin heridos de gravedad

Por lo anterior al lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria a los usuarios. Tras la valoración, se informó que ninguno ameritaba ser llevado a un nosocomio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz que fue remitida al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.